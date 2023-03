Maison incendiée, menaces : qui en veut au maire de Saint-Brevin-les-Pins ?

Encore sous le choc, Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, nous raconte la frayeur que lui et son épouse ont vécu il y a deux jours. Le couple a été alerté par des passants. Ils découvrent que leurs véhicules sont en flamme. En centre-ville, les habitants sont, eux aussi, sidérés. Ils condamnent tous cette attaque insensée. Depuis plusieurs mois, déjà, cet élu local était victime de menaces de mort. Il s'agit des messages haineux lui demandant de renoncer à la construction d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à côté d'une école primaire. Ce projet est soutenu par le maire. Un mois avant l'incendie chez lui, nous avions rencontré Yannick Morez retranché dans sa mairie. Sous ses yeux, il y avait eu une manifestation contre ce centre d'accueil, organisée par des partisans d'extrême droite. Déjà, à l'époque, il était inquiet. Le maire ne veut faire aucun lien entre les contestations et l'attaque à son domicile. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Le Parquet de Saint-Nazaire privilégie la piste criminelle. TF1 | Reportage P. Dumortier, S. Guerche, M. Giraud