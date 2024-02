Maison individuelle : la fin d'un rêve ?

Huit Français sur dix rêvent de vivre dans sa maison à soi : vivre dehors, sortir des immeubles, avoir son bout de jardin, son garage et la voiture garée devant. Ce rêve est de moins en moins accessible. Pierrick Léopold, conseiller financier à l'agence Artémis Courtage à Biganos (Gironde), reçoit des candidats à la propriété tous les jours. Mais depuis un an, il a dit beaucoup de fois "non". "La hausse des taux bloque beaucoup de ménages", précise le courtier en crédit immobilier. Deux dossiers sur trois sont refusés. Tout le secteur de l'immobilier est au ralenti. Les taux baissent légèrement depuis un mois, mais ça ne suffit pas. En périphérie de Bordeaux, des chantiers sont à l'arrêt. Seulement cinq maisons sortent de terre dans un lotissement qui pourrait en accueillir quinze. En cause, le coût des matières premières. Par exemple, 50 % de plus pour les briques, 40 % pour les tuiles. Une maison de 100 mètres carrés coûte 30 000 euros de plus qu'en 2023. Elle est désormais inaccessible aux primo-accédants. En 2023, le nombre de maisons construites s'élevait à 80 000. C'est deux fois moins qu'il y a 15 ans. Même si on a les revenus nécessaires, encore faut-il trouver un terrain constructible. Ils sont devenus de plus en plus rares à cause des réglementations. Pour le maire de Vensac (Gironde), Jean-Luc Piquemal, village de 1000 habitants, la loi Littoral va trop loin. Elle limite le nombre de permis de construire partout. À celle-ci s'ajoute la loi zéro artificialisation des sols. À son échelle, la commune trouve des solutions. Pour ses écoles, ses commerces, elle a besoin de nouveaux habitants. Alors, elle va construire six appartements pour loger des familles qui n'ont plus accès aux pavillons. TF1 | Reportage N. Pellerin, J. De Francqueville, C. Blanquart