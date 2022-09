Maison : la folie du rangement

Face à son dressing, Anne-Sophie est dépassée. Elle fait appel à Sophie Ehrhardt, une experte du rangement à Tours dans l'Indre-et-Loire. Elle va l'aider à trier par quatre piles : donner, vendre, recycler ou garder. Ça parait simple, mais pour Anne-Sophie, à chaque vêtement, c'est le même dilemme. Autres astuces, dans vos tiroirs, abandonner les piles. Pour mieux voir vos vêtements, il faut les rouler. Le prix de ces conseils est de 145 euros les trois heures. Après trois heures d'efforts, on y voit plus clair. Le dressing est mieux organisé. Anne-Sophie se sépare de quatre sacs de vêtements. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un coach pour mettre de l'ordre dans sa maison. Si vous cherchez une méthode, il y a le livre "La magie du rangement". Il s'agit d'un best-seller vendu à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Il a été écrit par la Japonaise Marie Kondo. Et sur les réseaux sociaux, elle vous inspire. Les défis rangement se multiplient. L'objectif est de passer d'un intérieur encombré à une maison lumineuse et épurée. Il vous reste maintenant à vous équiper. Dans les rayons des magasins, il y en a pour tous les goûts : caisse en plastique, pliable au style plus ou moins sobre. Pour ceux qui veulent se lancer, compté entre 3 et 10 euros par caisse de rangement. Pour ranger, il faut d'abord dépenser. Face à la demande, les magasins doivent suivre. De plus, l'envie de rangement est contagieuse. TF1 | Reportage L. Poupon, M. Debut