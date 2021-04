Maison : le boom des cuisinistes

Chez ce professionnel près d'Annecy, les ventes ont bondi de 43% en un an. Devant ses portes, il faut désormais attendent son tour pour trouver la cuisine de ses rêves. Parmi les incontournables : l'îlot central. Les Français ne rechignent pas à la dépense pour rénover leur cuisine. 6% de plus en un an pour un budget d'environ 6 000 euros. Plus de moyens pour s'offrir les gadgets derniers cris comme par exemple ce tiroir avec lumière intégrée. Le dernier équipement qui vient de sortir : le placard à moteur électrique, 750 euros. Le secteur innove, mais il recrute aussi. En Alsace, chez ce leader de la cuisine, on forme au sein même de l'entreprise les futurs cuisinistes. Ce matin-là, l'atelier était un jeu de rôle vendeur-client. Chaque apprenti a quinze minutes pour convaincre. Dans le groupe, des hommes et des femmes entre 21 et 49 ans, issus de l'immobilier ou bien du prêt-à-porter, comme cette vendeuse licenciée il y a plusieurs mois à cause de la crise sanitaire. Pas besoin de diplôme pour accéder à cette profession. La filière a prévu de recruter jusqu'à 3 000 personnes cette année.