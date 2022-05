Maison : le carton cartonne !

Transporté sa pizza favorite, livrée ses colis, déménagés ses objets fragiles, nous utilisons le carton. Beaucoup le considèrent comme un simple emballage, à peine utilisé, aussitôt jeté. Il y a pourtant des utilisations bien plus étonnantes. Alain Marboeuf, président de l'entreprise Bat'Ipac à La Roche-sur-Yon en Vendée, réalise des maisons, des bâtiments en carton recyclé. Le socle est en béton et les ossatures en bois. Le carton est emballé dans une membrane imperméable et ignifugée. Sa particularité, il est très résistant grâce à ses alvéoles. En superposant dix plaques, le mur peut supporter plusieurs tonnes. "On a à l'intérieur de ces blocs, du carton ondulé qui crée à la fois le mur et aussi la partie isolante du bâtiment", a indiqué l'entrepreneur. Car les alvéoles emprisonnent la chaleur, le froid, et même le son. Plus de problèmes de voisinage ni de bruits de circulation. Autre particularité, le carton est recyclable neuf fois. Il est ainsi beaucoup moins polluant que le béton ou la brique. Au mètre carré, le carton est aussi cher que le béton. Son atout est qu'il est fabriqué en France. Il est donc moins soumis aux aléas d'approvisionnement. Plein d'avantages qui pourrait à terme doper le nombre de constructions en carton. Pour l'instant, seules une centaine de ces structures existent dans le pays. En revanche à l'intérieur des habitations, il a déjà toute sa place. Depuis 4 ans, Emmanuelle Burel-Zarée, fondatrice de l'atelier de cartonnage "La Manivelle", en a fait son métier. Dans son atelier, elle confectionne toutes sortes de pièces pour des particuliers ou des restaurants. Pas de vis, pas de clous, mais une règle d'or, la précision. Tout est mesuré, découpé, poncé puis assemblé au millimètre près. Le carton provient d'emballage de récupération plus économique. Pour en faire des meubles solides à une seule condition, le travailler dans un sens précis. À partir de là, le carton peut prendre toutes les formes : luminaires, décoration, tables. D'autres modèles demandent des heures de travail, ce qui fait grimper le prix. TF1 | Reportage T. Leproux, J.Y Mey