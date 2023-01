Maison : le futur est déjà là !

L'intelligence artificielle continue d'infiltrer tous les aspects de la vie quotidienne. Notamment, les tâches ménagères jugées trop complexes par des industriels à l'argumentaire bien rodé. Ne plus avoir à se tromper, réfléchir, ni même bientôt, à toucher l'électroménager. Un prototype de four avec caméra est censé reconnaître tout seul l'aliment inséré et lancer la cuisson adéquate. Et puis, ces appareils deviennent en eux-mêmes des appareils de décoration. Dans le domaine de la santé, un casque chargé, selon le constructeur, d'aider au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Un analyseur d'urine avec transmission quotidienne et automatique du résultat au médecin. Un coussin qui détecte le ronflement. "Les coussins à l'intérieur de l'oreiller vont gonfler pour que votre tête tourne sur l'autre côté. Ainsi, vos voies respiratoires sont dégagées et vous arrêtez de ronfler”, explique Deyun Kim, de la société sud-coréenne 10minds. Et enfin, un fauteuil massant contre nos mauvaises postures face aux écrans. Une technologie pour régler les problèmes créés par la technologie. La boucle est bouclée. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Py