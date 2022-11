Maison squattée : elle se bat pour récupérer son logement

Dans la Somme, une jeune femme tente de récupérer sa maison occupée par un locataire qui ne paie plus son loyer depuis quinze mois. "Ma mère avait acheté cette maison il y a une quinzaine d'années. Elle est décédée en février dernier et puis moi j'ai hérité de la maison, mais avec un locataire qui ne paie plus depuis déjà quinze mois,déjà du vivant de ma mère", explique Mégane Lombard. Cette dernière a saisi la justice en avril dernier pour le faire expulser et a obtenu un avis favorable. "On a démarré une procédure pour expulsion avec l'aide de la force publique, les gendarmes. Il restait un mois et demi pour l'expulser, mais la sous-préfecture a refusé de le faire quelques jours avant la trêve", regrette la jeune femme. Cette trêve hivernale est applicable depuis le 1er novembre dernier. Mégane dénonce la lenteur des autorités. Elle est soutenue par quelques voisins et habitants. "On lui apporte des friandises, des petits gâteaux, le soutien moral, on essaie de l'aider comme on peut", s'exprime l'une d'eux. "C'est triste, incompréhensible, inadmissible et scandaleux", ajoute un autre. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman