Maison squattée : que savaient vraiment les nouveaux propriétaires ?

Jeudi dernier, Laurent nous présentait la maison de son épouse, squattée. Il affirmait alors à toute la presse avoir découvert récemment, il y a un mois, qu'une famille y vivait avec ses enfants. Les propriétaires étaient-ils informés du squat ? Aujourd'hui, Laurent et son épouse ont récupéré ce bien grâce à un arrêté d'expulsion des squatteurs de la préfecture. Devant notre caméra, il confirme sa version des faits. Il n'avait jamais été mis au courant qu'une famille avec quatre personnes y vivait. Pourtant, sur les réseaux sociaux, l'acheteuse, le jour de la vente, et son agent immobilier, disent exactement le contraire. Le bien était déjà occupé. La version des acheteurs est donc contestée. Le bien a été acheté au prix de 140 000 euros, deux fois inférieur au prix du marché. L'agent immobilier, enregistré à son insu, nous explique que la présence des squatteurs était connue de tous, six mois avant la vente. Que s'est-il passé depuis ? Nous avons appris que Laurent et son épouse sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et détention d'armes depuis octobre 2021. La famille de squatteurs, filmée jeudi dernier, a été violemment agressée par huit inconnus cagoulés alors qu'elle quittait le lieu. Elle a été relogée par la préfecture et porte plainte pour agression et escroquerie car elle affirme avoir versé de l'argent à un intermédiaire pour être logée dans cette maison. TF1 | Reportage B. Christal, C. Chatillon