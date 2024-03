Maisons abandonnées : le fléau des petites communes

C'est monsieur le maire qui a lancé les travaux de démolition. Cela fait cinq ans qu'il cherche en vain le propriétaire anglais d'une maison située à Confolens (Charente). Il y avait urgence car elle menaçait de s'écrouler en plein centre-ville. En cas d'accident, la municipalité aurait été pénalement responsable. Cette maison abandonnée présente un risque réel pour les voisins et les habitants qui empruntent cette ruelle. C'est un cas inédit pour Jean-Noël Dupré, lui, qui dirige cette ville depuis 20 ans. Le maire a bien l'adresse et l'identité du propriétaire mais il ne reçoit aucune réponse de sa part malgré les mises en demeure. Et la facture finale obligera cette commune de 3 000 habitants à sacrifier quelques projets. Les propriétaires qui abandonnent leurs maisons augmentent et c'est un casse-tête pour les communes. Pour cause, les couts de rénovation aux normes actuelles sont souvent plus élevés que la valeur même du bien. A Hiesse, un village voisin, on compte seulement 243 habitants, mais deux maisons s'écroulent dans la même rue. Là aussi, la maire a tenté, en vain, de joindre les propriétaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, Q. Trigodet