Maisons de retraite : 30 plaintes déposées contre Korian

En 2021, leur père a vécu six mois dans un établissement du groupe Korian. Six mois de souffrances et d'humiliation disaient ses filles qui sont encore scandalisées par le traitement qui lui était réservé. Elles ont décidé de porter plainte contre Korian. Et ce ne sont pas les seules. Au total, 30 plaintes ont été déposées dans le cadre d'une action collective pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire dans certains cas. Ce fils d'ancien résident fait partie des plaignants. Il dit vouloir alerter sur les pratiques du groupe. Korian se dit surpris par ces accusations. Les plaintes n'ont pas été adressées au groupe. Pour l'instant, il nie toute responsabilité en l'absence d'éléments portés à sa connaissance. Son avocat l'assure, les familles avaient les moyens d'alerter les Ehpad. Pourtant, ce n'est pas la version de Colette. Cette dernière sort d'un mois de rééducation dans cet établissement parisien. Sa fille dit avoir écrit à la direction pour signaler des problèmes soin et d'hygiène, mais elle n'a reçu aucune réponse. Comme elle, certaines familles de plaignants disent avoir signalé à plusieurs reprises des négligences. T F1 | Reportage J. Cressens, G. Guist'hau