Maisons fissurées : comment les détecter

En Côte-d'Or, Yves Moalic a l'impression d'avoir des cicatrices sur tous les murs extérieurs de sa maison. Il nous montre toutes les fissures qui étaient écartées pour les remplir d'un ciment haute densité. Les premières fissures apparaissent en 2018 et il en reste encore quelques-unes aujourd'hui, mais l'essentiel des travaux est fait, la maison est sauvée. Les travaux sont pourtant lourds, ils coûtent 180 000 euros payés par l'assurance, car il a fallu installer des pieux de 13 mètres sous la maison pour renforcer ses fondations. Les voisins d'Yves, eux, attendent toujours la réparation. C'est le cas de plusieurs maisons dans le quartier. Elles sont construites sur un sol souple, se déforment avec les sécheresses et intempéries à répétition. Le phénomène concerne tout le pays. Dans les années 80, le sud-ouest recense le plus de déclarations de sinistre. Le risque se propage aujourd'hui à l'est de l'Hexagone. Selon un rapport, 20 millions de Français sont exposés à cette situation. Pour savoir si c'est le cas de votre habitation, il y a un site Internet sur lequel on peut avoir un résultat en moins de deux minutes. Les villes et les constructeurs doivent s'adapter car la facture totale de ces dégâts pourrait s'élever à deux milliards d'euros par an d'ici à 2050. Un coup que les assurances ne pourront pas assumer seules. TF1 | Reportage E. Blonz, G. Martin, P. Atemenou