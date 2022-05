Maisons fissurées : la bataille des indemnisations

La maison était saine, bien entretenue. Et pourtant, en 2019, Véronique Fortin a fait une triste découverte : des fissures longues de plusieurs mètres. Véronique en est certaine, c’est la sécheresse qui a déstabilisé sa maison. Son assureur fait la sourde oreille. Pour qu’une assurance prenne en charge les réparations causées par la sécheresse, il faut impérativement que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu. Dans les Deux-Sèvres, c’était le cas en 2017, mais pas en 2019. Mais pourquoi la sécheresse abîme les maisons ? Le réchauffement climatique provoque des phénomènes météorologiques toujours plus extrêmes. Avec des pluies abondantes qui gorgent le sol. Quand arrive la sécheresse, il se rétracte, déstabilise les habitations et les fissures apparaissent. C’est ce qui est arrivé à ce retraité. Le montant des réparations s’est élevé à 70 000 euros. Son assureur a payé après quatre longues années de bataille juridique. Dans notre pays, 50% du territoire métropolitain seraient exposés à la sécheresse. Cela représente 20 millions de maisons individuelles. T F1 | Reportage M. Poissonnet, M. Monnier, X. Baumel