Maisons fissurées : pourquoi le phénomène prend de l'ampleur

En Savoie, dans les Deux-Sèvres ou en Meurthe-et-Moselle, les dégâts sont de plus en plus nombreux. Pourquoi les fissures apparaissent-elles ? À cause de l'argile qui compose une partie de nos sols. Pendant les épisodes de sécheresse, la terre se rétracte. Quand vient la pluie, le terrain gonfle comme une éponge. Les maisons bougent jusqu'à se fissurer. Quelles sont les régions touchées ? Les trois départements à risque sont le Nord, la Gironde et la Haute-Garonne. Mais ce fléau s'étend. Une carte, dans la vidéo en tête de cet article, fait une comparaison entre les zones critiques de 2013 et de 2020. À cause du changement climatique et des sécheresses à répétition, le phénomène s'est intensifié Existent-ils des solutions ? Oui, construire différemment nos maisons et nos immeubles, par exemple. Selon Dominique Boussuge, experte en ouvrage bâti chez Les Experts Vauban, il faut modifier nos éléments de structure puisque la brique, le parpaing ou le béton n'acceptent aucun mouvement. Les plus vieilles maisons résistent souvent mieux. Elles ont des fondations plus larges et en pierre. TF1 | Reportage O. Lévesque, C. Bayle, B. Lachat