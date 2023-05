Maisons fissurées : que change l'état de catastrophe naturelle ?

Depuis bientôt un an, la maison de Jérémy Rael, habitant sinistré à Saint-Paul (Gironde), est recouverte de fissures, à l'extérieur comme à l'intérieur. Cette chambre, en image, menace même de s’effondrer à cause de la sécheresse. Dans sa commune comme dans 3 000 autres en France, l’état de catastrophe naturelle vient d’être reconnu, après une sécheresse extrême, l’été dernier. Dans le Gard, Sonia, une habitante sinistrée, attendait cette annonce avec impatience. Elle vient tout juste de rembourser un prêt sur 20 ans pour sa maison. Un soulagement, mais ce décret n’est pas une garantie. Les racines d’un arbre proche de la maison ou une gouttière qui fuit, et l’assurance peut minimiser la cause de la sécheresse. Une fois les réparations effectuées, elles sont censées durer. Mais avec la sécheresse qui perdure, le maire de Saint-Paul (Gironde), Jean-Pierre Duez, s’inquiète de nouvelles fissures chaque année. Dans cette commune, une trentaine de foyers ont signalé des fissures en 2023. Aucune maison ne sera rénovée avant l’été. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Forestier, M. Poujol