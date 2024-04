Maisons individuelles : le fléau des vols de chantiers

Le propriétaire d’une maison a été obligé de stopper ses travaux, car tout le matériel d’isolation livré sur le chantier a été dérobé. Un témoin a relevé la plaque d’immatriculation du véhicule le jour du cambriolage. Les deux voleurs ont été finalement retrouvés et condamnés à dix mois de prison avec sursis. Mais la maison de Serge n’est toujours pas habitable aujourd’hui. Ces vols ne concernent pas seulement les particuliers, ils touchent aussi les professionnels. Dans le cas de “Coupé Jérôme SARL”, les voleurs n’ont pas été identifiés et le contrat de l’entreprise ne couvre pas ce préjudice, soit plus de 2 000 euros pour trois fenêtres de toit toutes neuves volées. Les salariés de cette société ont désormais reçu la consigne de ne plus rien laisser sur site à chaque fin de journée. Le montant des vols sur les chantiers est estimé à un milliard d’euros par an par la profession. L’outillage, les matériaux ou encore les métaux sont les cibles privilégiées des cambrioleurs. TF1 | Reportage S. Guerche, M. Monnier, R. Hellec