Maisons individuelles : pourquoi les acheteurs se font rares

Marché conclu pour Alexandre, il vient d'acheter une maison de 120 mètres carrés dans le Loiret. Pour rester dans son budget et obtenir un prêt à la banque, il a fallu négocier les prix avec l'aide d'un courtier. Le prix de départ est de 220 000 euros. Il a fallu baisser à 185 000 euros pour trouver un acquéreur, huit mois après la mise en vente, preuve que le marché s'est bouleversé ces deux dernières années. Mais depuis deux ans, les taux d'intérêt n'ont cessé d'augmenter, ce qui a diminué le pouvoir d'achat des acheteurs de 25 %. Ces maisons avec jardin, qui s'arrachaient il y a deux ans, ne trouvent aujourd'hui plus preneur, qu'il s'agisse de maisons anciennes ou de maisons neuves. À Saint-Symphorien, à 45 minutes de Bordeaux, huit terrains constructibles sont à la vente depuis deux ans. La route, les accès, tout est prêt dans un lotissement pour construire des maisons neuves, mais aucune commande à ce jour. Pour les constructeurs, ce qui alourdit la facture, c'est l'explosion des coûts des matières premières. Trop chères, les clients ne suivent plus. En France, les constructions de maisons ont chuté de 60 % ces deux dernières années. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage V. Topenot, T. Vartanian, C. Devaux