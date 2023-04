Maisons individuelles : un rêve français de moins en moins accessible

Au cœur d’un lotissement de Haute-Garonne, nous nous invitons chez Jérôme, Maeva et leurs deux enfants. Ils ont reçu les clés de leur pavillon flambant neuf il y a huit semaines à peine. La maison coche toutes les cases : un terrain spacieux, mais pas trop grand, de la place pour garer les deux voitures, et l’école à deux rues. Coût total de l'investissement, 220 000 euros. Ils ont lancé leur projet fin 2021. Depuis, dans la construction, la machine s'enraye. En un an, les livraisons de pavillons neufs ont chuté d’un tiers. Focus sur la maison individuelle, ce rêve français devenu quasiment inaccessible. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Le goïc, F. Couturon