Maisons neuves : la construction en baisse

Il y a un an, Dominique Lavallée a vendu une maison sur plan à 300 000 euros tout compris. Aujourd'hui, elle en vaudrait 60 000 euros de plus. C'est ainsi pour tous les matériaux indispensables à la construction de ce type de pavillon. Alors depuis le début de l'année 2022, le constructeur a augmenté ses prix de 20 % pour les nouvelles commandes. L'effet a été immédiat : les ventes se sont effondrées. Le rêve d'une maison individuelle est-il devenu inaccessible ? Jean-Yves et Florian ont le plan, le terrain, le constructeur, mais ils ont eu du mal à obtenir un prêt immobilier de 170 000 euros. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, le chantier débutera d'ici la fin de l'année. Mais tous, n'ont pas cette chance. Certains abandonnent. Comme Fanny qui voulait faire construire dans les Côtes d'Armor. Des maisons plus chères, plus vertes aussi grâce à de nouvelles normes environnementales qui y jouent sur les prix, selon le patron de la fédération du bâtiment. Et ce n'est pas tout, ajouté à cela le prix des terrains, à la hausse, lui aussi, dans beaucoup de régions en France. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Chevreton