Maisons neuves : pourquoi elles coûtent plus cher

Il y a un mois et demi, cette future propriétaire a signé pour la construction de la maison de ses rêves. Pour ce faire, elle a dû revoir son budget à la hausse. La banque a accepté la demande de prêt et c’est un soulagement. Mais la jeune mère n’aurait jamais imaginé devoir investir une telle somme dans son projet immobilier. Dans le secteur de la construction, le mètre carré a pris 400 euros depuis septembre 2021. Du jamais vu. En cause : la flambée des prix des matériaux. Plus 20% depuis le début de l’année. Beaucoup renoncent à leur projet de construction. La Normandie enregistre une baisse de 38% des ventes des maisons neuves par rapport à l’an dernier. Cela concerne surtout les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Autre raison de la baisse des achats en neuf, les taux des crédits qui augmentent. Avec les difficultés d’approvisionnement des matériaux, les délais de construction sont rallongés de trois à quatre mois en moyenne. T F1 | Reportage A. Lebranchu, M. Pirckher, X. Thoby