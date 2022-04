Maisons neuves : pourquoi les prix flambent ?

En quelques mois, le coût de construction d'une maison, que nous avons visitée, a explosé, plus 20 000 euros. Il suffit d'en faire le tour pour comprendre pourquoi. "Ce qui a augmenté, ces sont les charpentes en bois. Les augmentations sont de 30% aujourd'hui sur le bois. On a également des augmentations sur les menuiseries. C'est énorme et c'est répercuté sur la facture client", indique Guilhem Jeanjean, président de "2A Villas", constructeur de maisons individuelles dans l'Hérault. La loi lui interdit d'augmenter la facture à un tel niveau lorsque la construction a déjà débuté. Mais le client paiera tout de même 4 000 euros de plus par rapport au prix d'origine. Jean-François Martinez emménage dans sa nouvelle maison en juin prochain. Cette dépense supplémentaire, il ne l'avait pas anticipée. "On prévoit un budget pour après la construction pour faire les extérieurs, pour améliorer, et faire des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat... Mais ça, non. Ça fait mal, on peut faire tellement de choses avec 4 000 euros", confie le propriétaire. Le constructeur, lui, doit réduire sa marge et répercuter ses pertes sur les prochaines constructions. Résultat, en un an, le prix des maisons neuves a augmenté de 15% en moyenne. Certains acheteurs ont dû revoir leur projet à la baisse. "Par exemple, on peut avoir une demande initiale qui est constituée d'une maison avec quatre chambres dont une suite parentale. Au final, la maison est revue trois chambres", précise Guilhem Jeanjean. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre