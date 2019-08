Maisons neuves : pourquoi les ventes baissent ?

Devenir propriétaire d’une maison neuve, ce serait le rêve de plusieurs millions de Français. Mais le traduire en réalité est devenu beaucoup plus difficile depuis quelque temps. Les ventes ont baissé de presque 11% en un an. Parmi les raisons de cette diminution, on retrouve la diminution du prêt à taux zéro appliquée dès 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.