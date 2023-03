Maisons ou appartements neufs : le cauchemar des malfaçons

Le rêve de beaucoup de Français est de devenir propriétaire d'une maison secondaire sur le bassin d'Arcachon. Mais pour Jean-Marc Penne, cet achat immobilier s'est transformé en cauchemar. Son plafond s'est écroulé suite à un dégât des eaux. Le devis des réparations est plutôt conséquent, plus de 48 000 euros pour une maison d'à peine deux ans. Le dégât des eaux est dû à un tuyau mal serré, un geste pourtant très simple à réaliser. L'installation aurait dû être contrôlée par un test de pression avant la livraison de la maison. L'assurance de son promoteur immobilier refuse de prendre en compte sa réclamation et affirme que ce type de sinistre n'est pas pris en charge par le contrat. L'équipe du 20H a interrogé le promoteur au sujet de ce lotissement qui présente plusieurs malfaçons. Mais la réponse reste très évasive : "le groupe déplore les désagréments rencontrés par certains de ses clients. Des travaux correctifs sont imminents". Mais comment ces malfaçons peuvent-elles se produire ? Délais très courts, matériaux de mauvaise qualité, manque de budget pour finir un chantier dans les temps.?? Mickael Duboué, plombier chauffagiste, a été contraint par son employeur d'installer un bac à douche sans respecter les règles d'installation. "Soit vous posez et vous encourrez le risque qu'il se passe quelque chose derrière, soit vous ne posez pas, et vous encourez le risque qu'il y ait d'autres entreprises qui puissent vous passer devant", dit-il. Quelques années plus tard, le bac à douche s'est affaissé et il a fallu tout refaire. Aujourd'hui, cet artisan constate que le manque de main-d’œuvre qualifiée amplifie le problème. Pour se protéger lorsque l'on achète dans le neuf, il faut s'assurer d'être en possession de tous les contrats du promoteur avec ses sous-traitants et de bien vérifier leur assurance. Une protection juridique peut également être utile. Elle prendra en charge tous les frais de justice en cas de litige. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud, C. Devaux