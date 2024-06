Majorité : ils veulent s’affranchir de la tutelle présidentielle

À chaque fois qu’il s'exprime, Édouard Philippe, maire du Havre et président d'“Horizons”, se démarque un peu plus du président. Il se serait bien passé de cette campagne et le fait clairement savoir. "C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle, il l'a dissoute", déclare-t-il. C’est une manière pour lui d'exister, de placer ses pions pour la suite. Un proche résume : “On prend notre indépendance totale !” Indépendant, tout le monde veut l'être, même le Premier ministre qui fait désormais campagne sur son nom. Le message au président est à peine caché : "Le 9 janvier, le président de la République m’a nommé, le 30 juin, j’aimerais que les Français me choisissent”. Un conseiller ministériel analyse : "Il pense à son avenir. Le Président lui a scié les pattes donc, il s’émancipe.” Gabriel Attal estime qu'Emmanuel Macron est vu comme un repoussoir dans cette campagne. Un échange entre le garde des Sceaux et un électeur, dans la matinée de ce vendredi 21 juin, en témoigne. Le camp présidentiel espère donc surtout mobiliser contre la gauche et contre le Rassemblement national. TF1 | Reportage B. Augey, P. Larrouturou