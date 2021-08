Malades du Covid : ils témoignent

Sous perfusion depuis cinq jours, Jean-Marc, 50 ans, nourrit quelques regrets. Il a développé une forme grave de covid-19 et a dû être hospitalisé. Contaminé lors d'une réunion de famille, il appliquait les gestes barrière et pensait cela suffisant. "Je me disais que j'étais passé entre les gouttes... J'étais scotché par rapport à la puissance de la maladie", dit-il. Il n'était pas contre le vaccin mais préférait attendre. La maladie l'a pris de court. Dans la chambre d'à côté, une patiente revient de loin. Toujours fatiguée, le visage marqué, elle a passé dix jours en réanimation sous assistance respiratoire. Elle n'a pas été vaccinée. La peur du vaccin l'avait emporté sur la peur de contracter le virus. Ce jeune de 25 ans, lui, a été hospitalisé pour la première fois de sa vie. "Je me suis dit : je vais l'avoir, ça va passer. J'y croyais pas trop. Plus je passe du temps ici, je me dis : c'est vraiment réel tout ça", révèle-t-il. Vivre le Covid de l'intérieur, cela change forcément les perspectives. Dans ce service de l'hôpital européen, les patients sont de plus en plus jeunes. "Ils ont l'impression que ça ne peut pas leur arriver et qu'ils sont invincibles. Effectivement, c'est tout à fait le terme qu'ils emploient. Puis après quand ils sont hospitalisés, ils ont un discours un tout petit peu différent", souligne le cadre supérieur de santé dans cet hôpital. La suite dans la vidéo ci-dessus.