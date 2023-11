Maladie respiratoire en Chine : faut-il s'inquiéter ?

Des hôpitaux débordés, des patients masqués qui toussent, cela nous rappelle les premières heures du Covid. L'OMS s'inquiète d'une augmentation des cas de maladie respiratoire, chez les enfants en particulier. Sauf qu'il ne s'agit pas cette fois d'un virus, mais d'une bactérie bien connue. Les parents que notre équipe a rencontrés devant une école à Pékin ne se sentent pas particulièrement inquiets. Toux, maux de tête, fièvre, les symptômes provoqués par cette bactérie sont classiques. La France connaît aussi une flambée de cas, plus de 2 000 passages aux urgences. Il y a 700 consultations à SOS Médecin en une semaine, c'est beaucoup plus qu'en 2022, à la même époque. "On suit ce qui se passe en Chine et quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2020, c'est sûr que tout le monde est très vigilant", s'exprime Serge Smadja, président SOS Médecins Grand Paris. D’autant qu’en Chine, l'antibiotique couramment utilisé dans le monde pour traiter ces infections semble moins efficace qu'ils ne l'étaient avant le Covid. C'est peut-être parce que nos systèmes immunitaires se sont un peu endormis, après deux années passées derrière nos masques, protégés de toute sorte de virus et autres bactéries. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Jankowski, C. Blanquart