Maladies chroniques : ces patients qui renoncent aux soins

Dans les services d'urgence d'un hôpital de Seine-Saint-Denis, les patients non-covid se font rares. Le plus grand centre de dialyse d'Île-de-France a dû rassurer les patients qui refusaient de venir. Toutes les précautions y sont prises pour protéger les malades. Un suivi des maladies chroniques que les médecins généralistes peinent à faire aujourd'hui. Leur activité a été divisée par deux, et ils s'inquiètent pour certains patients.