Malaise des forces de l'ordre : ces policiers témoignent

Pour ne pas être reconnus, ces policiers souhaitent rester anonymes. La violence et le risque, c'est leur quotidien. Selon Ethan, policier dans le Var, en intervention, le policier peut mourir à tout moment. Il est à la merci de tous ces problèmes d'armes qui circulent. "On s'aperçoit que ça devient banal aussi de tuer un flic ou de l'écraser" a-t-il ajouté par la suite. Joseph, également policier dans le Var, pense que les citoyens n'aiment la police que quand ils en ont besoin pour les défendre. Par contre, "s'ils sont devant notre porte alors qu'on ne les a pas appelés, ils nous gênent" précise-t-il par la suite. Adolescent, chacun d'eux a perdu son père. Ces derniers étaient policiers également et ils ont été tués en intervention. Ils comprennent donc le traumatisme vécu par la famille d'Éric Masson, leur collègue tué à Avignon. Aux Français, ils demandent de ne jamais oublier que derrière chaque uniforme, il y a une femme ou un homme. Ces policiers se sentent aimés ou détestés, et ils ont le sentiment de ne jamais laisser indifférent.