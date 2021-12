Malaise des magistrats : une journée dans le bureau d'un juge

Gérer des stocks, réguler un flux, des expressions devenues le quotidien des magistrats. À Clermont-Ferrand, Jean-Marc Houée coordonne le pôle famille du tribunal judiciaire. Il s'estime heureux, car aucun poste n'est vacant parmi les magistrats ou les greffiers. Quand une affaire est renvoyée, c'est de quelques mois seulement. Au menu de ce magistrat, plusieurs affaires portant sur des pensions alimentaires ou des gardes d'enfant. La situation de plusieurs enfants est parfois en jeu. Ainsi, le moindre retard de l'institution judiciaire peut être préjudiciable. Les justiciables font le même constat qu'ailleurs, celui d'une justice à flux tendu. À ce rythme, chaque professionnel de la justice redoute devoir privilégier la quantité au détriment de la qualité. Et c'est un défi, notamment pour les greffiers chargés d'authentifier et de mettre en forme tous les actes. De retour dans son bureau, Jean-Marc Houée commence à rédiger ses décisions. Les rédiger, mais pas les imprimer, l'imprimante n'ayant pas de toner. Au-delà des moyens, les magistrats dénoncent l'avalanche de réformes de ces dernières années et la fréquente remise en cause de l'autorité judiciaire. T F1 | Reportage T. Malandrin, T. Marquez.