Mali : la menace est partout au Sahel

Les soldats français déployés au Mali n'ont aucun doute sur l'utilité de l'opération Barkhane. Au contraire, ils ont une immense fierté. Ils étaient ravis que l'on tourne ces quelques images, que l'on parle d'eux et de leur travail. Au Sahel, le danger est permanent. Les hélicoptères sont en alerte 24 heures sur 24. Les officiers pensent-ils éradiquer un jour la menace djihadiste dans la région ?