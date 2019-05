Mali : rapatriement des corps des deux soldats français

La levée des corps des deux militaires français a été effectuée dimanche 12 mai 2019 sur une base militaire française de Gao, au Mali. La cérémonie, sobre et très émouvante au milieu de leurs frères d'armes, s'est achevée avec le départ de l'avion transportant les deux cercueils vers l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.