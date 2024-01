Malouines : les gardiennes des oiseaux

Le bout du monde au bord des yeux. Amandine Gamble rêvait de voyager d'aventures. Son métier l'a conduit au cœur de la nature. L'archipel des Malouines que les Anglais appellent Falklands est un laboratoire à ciel ouvert pour les scientifiques. Amandine étudie la circulation des maladies chez les oiseaux. Elle vient pour la quatrième fois. Très vite, on a l'impression de quitter la civilisation. La petite capitale Stanley et ses 3 000 habitants laissent la place à un vaste désert. Premier réflexe en arrivant, la biosécurité. Nettoyer les semelles pour éviter l'introduction de germe. La vie de chercheuse c'est parfois du camping en plein vent, sous la pluie, parfois le confort d'un gite à la ferme. La mission est de dresser un état des lieux de la situation sanitaire des oiseaux aux Malouines. C'est ce qu'Amandine était venu chercher, des oiseaux vierges de toute étude épidémiologique. Une colonie de petits manchots, les gorfous sauteurs. Ils y nichent avec des cormorans impériaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, P. Boivin