Maltraitance animale : comment les élevages sont-ils contrôlés ?

Un bâtiment d'élevage de canards dans le Sud-Ouest a été fermé après la diffusion d'une vidéo choc sur la condition animale. Tournée par l'association L214, elle montre des conditions de vie et d'hygiène insalubres. L'exploitant parle d'images mensongères. Les associations de protection animale réclament une inspection générale de tous les élevages de la filière foie gras, comme pour les abattoirs en 2016. Attention, certaines images peuvent choquer.