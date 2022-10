Maltraitance dans un EHPAD : le témoignage du fils d’une résidente

Didier Gaillard ne s'était pas replongé dans les images depuis la disparition de sa mère. En janvier 2020, 24 heures avant son décès, elle tombe de son lit pendant la nuit et appelle à l'aide. Il a lui-même tourné les vidéos, grâce à une caméra cachée, dans la chambre d'EHPAD de sa mère. À l'époque, il alerte la direction depuis plusieurs semaines. Il estime que les soignants font preuve de négligence. Grâce aux images, une enquête a été ouverte par la justice cet été pour homicide involontaire. Et il n'est pas seul dans ce combat. Une autre plainte a été déposée contre le même établissement. Le père de Marie Céleste, aujourd'hui décédé et ancien pensionnaire de l'EHPAD, a vu son état de santé se dégrader après une chute en 2020. Pendant une semaine, la famille réclame son transfert vers l'hôpital, mais lorsqu'elle l'obtient enfin, il est trop tard, selon elle. Contacté par notre équipe, le centre hospitalier en charge de l'EHPAD Aurélia de Roanne a refusé de s'exprimer sur ces deux plaintes. TF1 | Reportage M. Desmoulins, O. Couchard, B. Gereys