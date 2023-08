Malus automobile : votre voiture bientôt plus chère ?

Dans une concession de Berline de luxe, la plupart de ses voitures neuves pourraient bientôt être taxées à cause de leur poids. "Ça m'a incité à regarder le poids de la voiture avant de les acheter.", dit un acheteur automobile. Aujourd'hui, seuls les véhicules de plus de 1,8 tonne sont taxés. Mais dès 2024, ce malus pourrait être abaissé dès 1,6 tonne. Pour un véhicule pesant 1,7 tonne, le malus serait d'environ 1 000 euros pour le client. "C'est un coup supplémentaire qu'ils vont devoir payer. Il y a de forte chance que les ventes baissent. Donc, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour nous.", dit Emmanuel Bourdon, directeur général et concessionnaire automobile chez Mercedes-Benz & Smart "Como 95", de Saint-Ouen-L'Aumône. Avec cette réforme, certaines DS 7, la Citroën C5 Hybride, ou encore la Jeep Compass, pourraient désormais être taxées. À l'inverse, les Peugeot 5008, un peu moins lourdes, seraient épargnées. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables, eux, ne seraient pas concernés, peu importe leur poids. Aujourd'hui, si votre véhicule neuf pèse plus de 1,8 tonne, le montant du malus est de 1 000 euros tous les 100 kilos supplémentaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, P. Ninine, A. Pocry