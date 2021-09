Malus, taxe au poids : votre voiture sera-t-elle plus chère ?

Philippe Debouzy vend uniquement des voitures de cette marque française. Jusqu’à présent, aucune n’était concernée par le malus écologique, mais cela devrait bientôt changer. “Aujourd’hui, ce véhicule ne supporte pas de malus et il n’y aura rien de changé pour lui au 1er janvier 2022. Par contre, celui-ci, qui aujourd’hui ne supporte pas de malus parce qu’il est à 132 grammes, passera dans la catégorie des véhicules qui seront malusés au 1er janvier”. Un malus d’environ 20 euros. La raison : un durcissement de la réglementation. De 138 grammes de CO2 par kilomètres, il y a deux ans, le seuil sera abaissé à 128 grammes au 1er janvier. Dans le viseur du gouvernement : les SUV, véhicules les plus vendus en Hexagone et les plus polluants. Pour certains, le malus sera conséquent. Êtes-vous prêt à payer plus cher votre voiture neuve ? Inciter les constructeurs et les consommateurs à être plus vertueux. Un principe louable selon cet expert, mais cela n’incite pas forcément les acheteurs à se tourner vers l’électrique ou l’hybride. L’autre cible du gouvernement : les très gros véhicules pesant plus de 1,8 tonne. Ils seront frappés par une taxe au poids à laquelle s'ajoute le malus. Une mesure symbolique pour l’instant car à peine 2% des voitures neuves en France sont concernés.