Mamma Mia 2 : le groupe Abba fait toujours recette

Même décors paradisiaques, même casting de stars, et surtout même bande son mythique d'Abba, Mamma Mia 2 a repris tous les ingrédients du premier. À Lyon, la version karaoké diffusée en plein air a déchaîné deux mille fans : on a chanté, on a dansé, on a fait la fête... Un phénomène dans l'industrie musicale, Abba figure toujours dans les tops cinq avec 400 millions de disques vendus. Mais comment expliquer une telle longévité ?