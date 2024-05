Mandats d'arrêt requis contre B. Netanyahou et le Hamas : que risquent-ils ?

C'est une demande historique, un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, son ministre de la Défense, mais aussi trois responsables du Hamas, son chef politique, celui de sa branche armée et le cerveau présumé de l'attaque du 7 octobre 2023. Sur quels fondements ? Pour le procureur de la Cour pénale internationale, l'attaque terroriste du 7 octobre et la réponse militaire israélienne méritent d'être jugées. Quelles suites possibles ? Si, et seulement si, le procureur est suivi par les juges de la Cour, les 124 pays membres de la CPI devront interpeller les personnes concernées et les extrader pour y être jugées. L'État hébreu parle au soir de ce lundi 20 mai de "déshonneur" pour l'instance internationale. Des précédents ? Depuis sa création en 2002, plusieurs chefs d'État ont été mis en cause devant la CPI. Vladimir Poutine, Laurent Gbagbo ou Mouammar Kadhafi ont, eux aussi, fait l'objet de mandats d'arrêt internationaux. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. de Juvigny