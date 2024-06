Mandats royaux : quand le roi fait vendre

Du balcon de Buckingham aux vitrines des magasins de souvenirs, le roi Charles III trône partout outre-Manche. Son visage permet d'acheter et le sceau royal de faire vendre, comme c'est le cas dans un vignoble des Cornouailles. L'entreprise vient de recevoir deux mandats royaux, de Charles et de Camilla, un label prestigieux pour les fournisseurs des palais. Des vignes anglaises cultivées dans le respect de l'environnement, c'est un choix qui en dit beaucoup sur les priorités du roi. Sam Lindo, directeur du vignoble Camel Valley, espère que la récompense attirera de nouveaux visiteurs et de nouveaux clients. Quelque 145 entreprises ont été distinguées par le roi et pourront bientôt afficher le label, une garantie de qualité pour leurs clients. C'est une tradition depuis le Moyen Âge pour distinguer les meilleurs artisans dont le souverain serait digne jusqu'aux besoins du quotidien. L'entreprise Delphis Eco a reçu son premier mandat royal il y a dix ans pour ses produits ménagers utilisés dans les palais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor