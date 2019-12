Mandelieu-la-Napoule : le centre-ville sous la boue

Déjà inondée la semaine dernière, Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) a été à nouveau frappée par les intempéries. Il est tombé en trois heures l'équivalent de deux mois de pluie. Devant l'ampleur des dégâts, la mairie a mis en place une cellule d'urgence. Des dizaines de bénévoles, ainsi que plusieurs centaines d'agents de la ville et du département sont venus prêter main-forte aux sinistrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.