Manèges, attractions : des règles de sécurité suffisantes ?

À Fréjus en 2022, à la Foire du Trône à Paris en 2017, ou encore au Cap d'Agde en 2015, à chaque accident resurgissent les mêmes inquiétudes et les mêmes questions. Quels contrôles sur les manèges ? Les attractions à sensation doivent subir un contrôle approfondi à l'installation d'abord, puis une fois par an, lorsqu'elles sont posées. C'est le cas par exemple pour le manège Adrénaline au Cap d’Agde où a eu lieu l'accident le dimanche 6 août. Au total, 44 points précis essentiels pour la sécurité sont inspectés, comme la stabilité de la structure par exemple ou le système de freinage. Qui vérifie ? Ce contrôle annuel est effectué par un organisme privé, agréé par l'État. Mais au quotidien, ce sont les responsables du parc qui doivent effectuer les vérifications. À chaque ouverture, Éric Cicéron, responsable d'une auto tamponneuse doit passer au moins une dizaine de minutes à tout inspecter et à traquer chaque anomalie. Et en cas de vent ? À partir de 70 kilomètres à l'heure de vent, les manèges sont censés être stoppés. Et s'il y a un risque d'intempéries, la préfecture peut prendre un arrêté pour interdire aux attractions de fonctionner. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Boujamaa