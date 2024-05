Manèges : comment sont-ils contrôlés ?

À l’Europa Park, en Allemagne, en pleine représentation, une piscine se fissure et emporte avec elle deux armatures métalliques. Sept personnes sont blessées. Au Fréjus, dans le Var, c’est l’élastique qui lâche. Il n’y a eu qu’un blessé léger. Ces attractions, toujours plus hautes, toujours plus rapides et plus risquées aussi, alors la sécurité s’est-elle adaptée ? Au parc Astérix, trois millions de visiteurs à l’année, plus de 50 attractions. Soixante techniciens s’y relaient 24 heures sur 24. Même les dessous du manège sont inspectés. À quelques minutes de l’ouverture, ils font les derniers tests. Un tour de manège à vide, l’attraction peut ouvrir. Une fois le train lancé, en cabine, l’opératrice garde un œil sur toutes les caméras réparties sur l’ensemble du parcours. Toute la profession le sait, un accident peut avoir des conséquences dramatiques. Dans un parc sur le bassin d’Arcachon en août, deux fillettes ont été blessées. Le gérant a été condamné, mardi, à six mois de prison avec sursis, pour défaut d’assemblage et de soudure. TF1 | Reportage A. Creff, B. Rey