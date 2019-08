Manger moins de viande pour sauver la planète ?

Le dernier rapport du GIEC sur le réchauffement climatique a été publié ce jeudi 8 août 2019. Cette fois, les experts de l'ONU mettent l'accent sur nos assiettes. Ils pointent du doigt le gaspillage alimentaire massif et la consommation importante de produit animalier, comme la viande. Nous en avons conscience et nos comportements commencent à changer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.