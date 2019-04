Manger : moins mais mieux ?

L'alimentation est un poste de dépense qui représente environ 20% du budget des ménages. En dix ans, jamais nous n'avons autant réduit notre consommation de produits alimentaires. En 2018, les ventes étaient de moins de 1,2%. Les produits les plus achetés sont les fruits et légumes, les viandes blanches et les tisanes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.