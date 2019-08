Manger sain : au restaurant aussi

Cuisiner comme à la maison, simplement et sainement, les Français regardent désormais leurs assiettes autrement. Ils veulent mieux manger, avec des produits non transformés et plus légers. Afin de répondre à ces nouvelles habitudes alimentaires, les restaurateurs ont dû s'adapter, et le marché de la restauration est en train de se mettre au goût du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.