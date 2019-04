Manifestant blessé à Besançon : y a-t-il eu violence policière ?

Les policiers ont évacué une manifestation interdite à Besançon samedi 30 mars. Dans la confusion générale, l'un d'entre eux a frappé un jeune homme à l'arcade sourcilière avec sa matraque. Le jeune manifestant de 22 ans a reçu dix points de suture et son état nécessite cinq jours d'arrêt de travail. Il a déposé plainte ce mardi 2 avril auprès de la gendarmerie. Le préfet du Doubs, lui, a saisi l'IGPN. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.