Manifestante blessée à Nice : les zones d'ombre de l'enquête

C'est une scène qui a marqué les esprits. Le 23 mars dernier, Geneviève Legay était blessée à la tête, alors qu'elle participait à une manifestation interdite. La militante d'Attac de 73 ans aurait été poussée. La police a d'abord été dédouanée, avant d'être finalement mise en cause quatre jours plus tard. Ce revirement serait-il lié à un conflit d'intérêts ?