Manifestation : CGT et "gilets jaunes" ensemble pour la première fois

Pour la première fois depuis le début du mouvement, les "gilets jaunes" ont défilé aux côtés des syndicalistes de la CGT ce mardi 5 février 2019. Ils étaient près de quatorze mille à Paris, selon un comptage indépendant. À Bordeaux, des incidents et des violences ont eu lieu en marge de la manifestation. Des poubelles ont été brûlées et du mobilier urbain saccagé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.