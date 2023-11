Manifestation contre l’antisémitisme : la réponse du chef d’État

La commémoration du 11 novembre a eu une résonance particulière cette année 2023. Le chef de l’État n'a pas directement fait allusion à la guerre entre Israël et la bande de Gaza, qui déchire la classe politique française. Une femme l’a interpellé, elle se dit un peu déçue, du fait que ce dernier ne vienne pas à la manifestation contre l'antisémitisme, demain 12 novembre. Le président répond de ses mots : "Je n'ai jamais été à une manifestation, quelle qu'elle soit". À cette réponse, la femme dit comprendre la raison. Le président poursuit en disant qu'il pense que son rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays et d'être clair sur les valeurs. "Je suis en action", lance-t-il. “Face à l'antisémitisme, j’ai une approche, qui est la seule dans la République, elle est universaliste. Car je vois beaucoup de confusions et de récupérations de tous côtés, sur le sujet”, conclut t-il. TF1 | Reportage