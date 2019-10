Manifestation des pompiers à Paris : les raisons de leur colère

Après les policiers, les infirmiers et les enseignants, les pompiers étaient dans la rue ce mardi 15 octobre. Plusieurs milliers d'entre eux ont défilé à Paris, d'abord dans le calme avant que n'éclatent des incidents aux abords de la place de la Nation. Les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Quelles sont les revendications des manifestants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.