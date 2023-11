Manifestation en Occitanie : le désespoir des viticulteurs

Les 4 000 manifestants, dans les rues de Narbonne, ont montré le malaise et la colère de la profession. Des vignerons, venus de tout le sud de la France, demandent plus de soutien de l’État. Les jeunes viticulteurs sont plus touchés par le climat et l'inflation. Parmi eux, Loïc Burillo, il exerce son métier depuis une dizaine d'années dans l'Aude. Pour comprendre ses inquiétudes, nous l'avons suivi dans ses vignes, encore durement touchées par la sécheresse. Il y a eu très peu de pluie cet automne 2023. La végétation a une croissance au ralenti et parfois, c'est pire. On compte 70% de rendement en moins sur les parcelles et des charges plus importantes avec l'inflation. La détresse s'exprime depuis plusieurs semaines, parfois avec des actions coup de poing. Au mois d'octobre, des cargaisons de vin étrangers ont été bloquées et détruites à la frontière franco-espagnol. Les importations sont contestées par le mouvement. L'organisateur promet que le mouvement se poursuivra tant qu'ils n'auront pas été entendus. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arrigoni